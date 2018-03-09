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Главная/Происшествия/

В Самарской области Тойота врезалась в фуру. Водитель погиб

После столкновения мужчину зажало в салоне иномарки.

ДТП со смертельным исходом произошло в четверг, 8 марта, в 8:30 на обводной дороге села Красный Яр в Красноярском районе области.

По предварительным данным водитель Тойоты Камри столкнулся с большегрузом Вольво, из-за чего оказался зажат в автомобиле и скончался до прибытия врачей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.
Дата: 8 марта 2018 , 12:52
332
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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