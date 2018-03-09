В Самарской области Тойота врезалась в фуру. Водитель погиб

ДТП со смертельным исходом произошло в четверг, 8 марта, в 8:30 на обводной дороге села Красный Яр в Красноярском районе области.По предварительным данным водитель Тойоты Камри столкнулся с большегрузом Вольво, из-за чего оказался зажат в автомобиле и скончался до прибытия врачей.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.