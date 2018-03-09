В Самарской области Тойота врезалась в фуру. Водитель погиб
После столкновения мужчину зажало в салоне иномарки.
ДТП со смертельным исходом произошло в четверг, 8 марта, в 8:30 на обводной дороге села Красный Яр в Красноярском районе области.
По предварительным данным водитель Тойоты Камри столкнулся с большегрузом Вольво, из-за чего оказался зажат в автомобиле и скончался до прибытия врачей.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.
ДТП со смертельным исходом произошло в четверг, 8 марта, в 8:30 на обводной дороге села Красный Яр в Красноярском районе области.
По предварительным данным водитель Тойоты Камри столкнулся с большегрузом Вольво, из-за чего оказался зажат в автомобиле и скончался до прибытия врачей.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Происшествия
8 марта 2018
1732
8 марта 2018
332
2 марта 2018
696
25 февраля 2018
895
25 февраля 2018
676
22 февраля 2018
1018
19 февраля 2018
526
19 февраля 2018
1433
12 февраля 2018
472
8 марта 2018 , 19:11
554
Напомним , две 14-летние девочки ушли из школы в среду, 7 марта, в 16:00, и не вернулись...
8 марта 2018 , 13:18
1732
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
8 марта 2018 , 12:58
333
Этого показателя удалось добиться благодаря появлению 32 перинатальных центров, которые были...
8 марта 2018 , 12:52
332
После столкновения мужчину зажало в салоне иномарки.
8 марта 2018 , 12:29
310
В среду, 7 марта, президент России Владимир Путин побывал с визитом в Самаре.
7 марта 2018 , 17:12
418
Они обсудили социально-экономическую ситуации в регионе и подготовку Самары к Чемпионату мира по...
7 марта 2018 , 16:57
353
На следующей неделе, 13 и 14 марта, в областном центре пройдет фестиваль этого вида спорта...
7 марта 2018 , 15:43
529
Среду, 7 марта, президент России проводит в Самаре.
7 марта 2018 , 13:16
397
ДТП произошло во вторник, 6 марта, в 16:30 в Приволжском районе.
7 марта 2018 , 12:45
326
Впереди четыре выходных, приуроченных к международному женскому дню. Это отличный повод для...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
13 февраля 2018
2994
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
26 февраля 2018
2916
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
9 февраля 2018
2759
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
6 марта 2018
2440
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2070
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
7 февраля 2018
1462
С ее помощью можно отправить валентинку.
5 марта 2018
582
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
349
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
329
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1171
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».