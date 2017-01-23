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Главная/Происшествия/

В Самарской области Киа врезалась в дорожное ограждение и перевернулась. Водитель погиб

ДТП со смертельным исходом произошло вчера в 1:05 на 74 километре автодороги «Самара - Бугуруслан» в Кинельском районе.

25-летний водитель Киа Церато (стаж - 3 года) ехал со стороны Самары в направлении Бугуруслана. По предварительной версии полицейских, превысив скорость, мужчина не справился с управлением и съехал на левую обочину, после чего врезался в металлическое ограждение и перевернулся.

От полученных в результате ДТП травм водитель авто скончался на месте происшествия до прибытия врачей. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Дата: 23 января 2017 , 13:41
198
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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