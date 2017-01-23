В Самарской области Киа врезалась в дорожное ограждение и перевернулась. Водитель погиб
ДТП со смертельным исходом произошло вчера в 1:05 на 74 километре автодороги «Самара - Бугуруслан» в Кинельском районе.
25-летний водитель Киа Церато (стаж - 3 года) ехал со стороны Самары в направлении Бугуруслана. По предварительной версии полицейских, превысив скорость, мужчина не справился с управлением и съехал на левую обочину, после чего врезался в металлическое ограждение и перевернулся.
От полученных в результате ДТП травм водитель авто скончался на месте происшествия до прибытия врачей. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
25-летний водитель Киа Церато (стаж - 3 года) ехал со стороны Самары в направлении Бугуруслана. По предварительной версии полицейских, превысив скорость, мужчина не справился с управлением и съехал на левую обочину, после чего врезался в металлическое ограждение и перевернулся.
От полученных в результате ДТП травм водитель авто скончался на месте происшествия до прибытия врачей. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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