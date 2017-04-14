В Самарской области Датсун съехал в кювет и перевернулся: водитель погиб

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 40-летний водитель автомобиля Datsun On-Do ехал со стороны стороны улицы Пацаева в направлении улицы Набережной. По предварительной версии полицейских, мужчина нарушил правила расположения авто на проезжей части и съехал в правый кювет. После этого машина перевернулась.Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.