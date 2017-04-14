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Главная/Происшествия/

В Самарской области Датсун съехал в кювет и перевернулся: водитель погиб

Авария произошла вчера на улице Фокина в селе Рождествено в Волжском районе.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 40-летний водитель автомобиля Datsun On-Do ехал со стороны стороны улицы Пацаева в направлении улицы Набережной. По предварительной версии полицейских, мужчина нарушил правила расположения авто на проезжей части и съехал в правый кювет. После этого машина перевернулась.

Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. 



Дата: 14 апреля 2017 , 13:04
177
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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