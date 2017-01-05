В «Самарской Луке» спасен кабан, попавший в браконьерскую петлю

Госинспекторы подошли к двум стоящим на обочине автомобилям, чтобы выяснить причину их остановки, но автомобили сразу тронулись с места. После непродолжительной погони инспекторы по охране территории приняли решение вернуться на место и пройти по натоптанным следам в лесополосу, где был обнаружен связанный живой кабан. После осмотра выяснилось, что это двухгодовалая самка, предположительно попавшая в браконьерскую петлю.Животное отвезли в ветлечебницу в Жигулевск. После того, как ему была оказана необходимая помощь, кабан благополучно ушел в лес.