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Главная/Происшествия/

В «Самарской Луке» спасен кабан, попавший в браконьерскую петлю

Нарушения были выявлены госинспекторами Жигулевского участкового лесничества национального парка во время патрулирования в районе Муромского городка.

Госинспекторы подошли к двум стоящим на обочине автомобилям, чтобы выяснить причину их остановки, но автомобили сразу тронулись с места. После непродолжительной погони инспекторы по охране территории приняли решение вернуться на место и пройти по натоптанным следам в лесополосу, где был обнаружен связанный живой кабан. После осмотра выяснилось, что это двухгодовалая самка, предположительно попавшая в браконьерскую петлю.

Животное отвезли в ветлечебницу в Жигулевск. После того, как ему была оказана необходимая помощь, кабан благополучно ушел в лес.


 






















Дата: 5 января 2017 , 15:27
157
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: npsamluka.ru
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