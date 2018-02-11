В Самаре женщина получила переломы после падения с балкона четвертого этажа

По сообщению пресс-службы ПСС по Самарской области, женщина выпала с балкона четвертого этажа и упала на козырек, получив при этом множественные переломы. В 23:10 спасатели прибыли на место происшествия, а в 23:47 пострадавшую сняли с подъездного козырька и передали врачам.