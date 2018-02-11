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Главная/Происшествия/

В Самаре женщина получила переломы после падения с балкона четвертого этажа

ЧП произошло вечером в пятницу, 9 февраля, в Октябрьском районе.

По сообщению пресс-службы ПСС по Самарской области, женщина выпала с балкона четвертого этажа и упала на козырек, получив при этом множественные переломы. В 23:10 спасатели прибыли на место происшествия, а в 23:47 пострадавшую сняли с подъездного козырька и передали врачам.
 
Дата: 10 февраля 2018 , 14:51
499
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба ПСС по Самарской области
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