В Самаре женщина получила переломы после падения с балкона четвертого этажа
ЧП произошло вечером в пятницу, 9 февраля, в Октябрьском районе.
По сообщению пресс-службы ПСС по Самарской области, женщина выпала с балкона четвертого этажа и упала на козырек, получив при этом множественные переломы. В 23:10 спасатели прибыли на место происшествия, а в 23:47 пострадавшую сняли с подъездного козырька и передали врачам.
По сообщению пресс-службы ПСС по Самарской области, женщина выпала с балкона четвертого этажа и упала на козырек, получив при этом множественные переломы. В 23:10 спасатели прибыли на место происшествия, а в 23:47 пострадавшую сняли с подъездного козырька и передали врачам.
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