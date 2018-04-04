В Самаре «заминировали» здание областного МЧС
Специалисты отрабатывают схему действий во время учений.
Как сообщили sgpress.ru в правоохранительных органах, в здании областного МЧС проводятся учения. По легенде, житель Самары позвонил в полицию и сообщил о заложенной в помещении бомбе. Специалисты отрабатывают схему действий в данной ситуации.
Как сообщили sgpress.ru в правоохранительных органах, в здании областного МЧС проводятся учения. По легенде, житель Самары позвонил в полицию и сообщил о заложенной в помещении бомбе. Специалисты отрабатывают схему действий в данной ситуации.
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