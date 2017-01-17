17 января 2017 года,
23:45
$ 59.61    63.23   Нефть 55.77 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Происшествия/

В Самаре задержаны братья, предположительно занимавшиеся изготовлением и продажей оружия

Сегодня сотрудники регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность преступной группы, предположительно причастной к изготовлению боевого огнестрельного оружия.

По информации источников, оружие изготавливалось путем переделки так называемых массогабаритных макетов.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий были задержаны два двоюродных брата - жители Самары. Один из них - 59-летний рабочий СТО, имеющий жену и двоих детей, и 52-летний охранник частной фирмы. В момент задержания они ехали на автомобиле Toyota RAV-4, в которой было обнаружено и изъято нарезное ружье МА-136С с пятью магазинами (аналог автомата Калашникова). Оно было переделано для ведения автоматического огня.

Позже по месту жительства одного из задержанных были обнаружены и изъяты переделанные под стрельбу боевыми патронами пистолет ТТ (с пятью магазинами), шесть револьверов системы «Наган», а также изготовленный в кустарных условиях прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы, составные части к автомату Калашникова и 563 боеприпаса различного калибра.

Готовое оружие злоумышленники, предположительно, реализовывали через Интернет покупателям в России и на Украине.

"В настоящее время реализуются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и причастных к ним лиц. Проводится исследование изъятых предметов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел", - добавил источник.
Дата: 17 января 2017 , 19:56
185
Автор текста: Сергей Симонов
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Происшествия
В Самаре задержаны братья, предположительно занимавшиеся изготовлением и продажей оружия
17 января 2017
185
В Самаре задержаны братья, предположительно занимавшиеся изготовлением и продажей оружия
В Самаре на Волге автомобиль провалился в промоину
14 января 2017
956
В Самаре на Волге автомобиль провалился в промоину
Пятилетняя девочка погибла в страшной аварии на трассе
14 января 2017
2378
Пятилетняя девочка погибла в страшной аварии на трассе
В Самаре в столкновении «девятки» и Фольксвагена погибла 19-летняя девушка
11 января 2017
1967
В Самаре в столкновении «девятки» и Фольксвагена погибла 19-летняя девушка
14 ДТП, 15 пострадавших. Дорожные итоги первой недели года
9 января 2017
393
14 ДТП, 15 пострадавших. Дорожные итоги первой недели года
В «Самарской Луке» спасен кабан, попавший в браконьерскую петлю
5 января 2017
593
В «Самарской Луке» спасен кабан, попавший в браконьерскую петлю
В Самаре 69-летняя пенсионерка погибла под колесами иномарки
30 декабря 2016
817
В Самаре 69-летняя пенсионерка погибла под колесами иномарки
Приора врезалась в грузовик: погибла пассажирка легковушки
29 декабря 2016
634
Приора врезалась в грузовик: погибла пассажирка легковушки
В Самаре из-за прорыва теплотрассы Peugeot 4007 оказался в яме с кипятком
26 декабря 2016
1211
1
В Самаре из-за прорыва теплотрассы Peugeot 4007 оказался в яме с кипятком
Лента новостей
17 января 2017 , 20:19
114
В Самарской области за прошлый год на 19% сократилось число убийств
  При этом число тяжких преступлений, совершенных в регионе за прошедший год, уменьшилось...
17 января 2017 , 20:13
219
В Самаре мужчина пытался пронести в здание суда складной нож
  Инцидент произошел на минувшей неделе в Октябрьском районном суде.  
17 января 2017 , 20:04
122
Автопарк региональной ГИБДД пополнился 50 новыми автомобилями
  В их числе 14 автомобилей «Лада Веста», 16 «Лада Гранта», 9...
17 января 2017 , 19:56
185
В Самаре задержаны братья, предположительно занимавшиеся изготовлением и продажей оружия
  Сегодня сотрудники регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность преступной...
17 января 2017 , 19:43
103
В Самаре завершаются работы по организации купели на Полевом спуске
   Работы по ее обустройству практически завершены.
17 января 2017 , 17:04
124
В Жигулевске в отношении 49-летнего водителя, сбившего женщину, возбуждено уголовное дело
 ДТП произошло вечером 21 июня минувшего года на улице Энергетиков.
17 января 2017 , 17:01
134
В Самаре во время проведения ЧМ-2018 будут введены дополнительные меры безопасности
Они будут действовать в течение двух месяцев - с 25 мая по 25 июля 2018 года в 10 субъектах РФ,...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
23 декабря 2016
6015
3
Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
Напомним , ДТП произошло сегодня около 5:00 на территории Ставропольского района. 
В ДТП на трассе «М-5» погиб подполковник полиции Эдуард Зак
20 декабря 2016
5024
В ДТП на трассе «М-5» погиб подполковник полиции Эдуард Зак
 Трагедия произошла 19 декабря в 1:02 на территории Николаевского района Ульяновской области.
Задержанным по делу о покушении на начальника полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены предъявлено обвинение
21 декабря 2016
2747
1
Задержанным по делу о покушении на начальника полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены предъявлено обвинение
Напомним , пять человек, причастных по версии следствия к преступлению, были арестованы по...
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
12 января 2017
2566
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
  Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
Фура врезалась в Ладу: погибли три человека, в том числе 8-месячная девочка
19 декабря 2016
2322
Фура врезалась в Ладу: погибли три человека, в том числе 8-месячная девочка
ДТП произошло 18 декабря около 23:20 в Сергиевском районе Самарской области.
Сильный пожар на Арцыбушевской тушили более 60 человек
19 декабря 2016
1222
Сильный пожар на Арцыбушевской тушили более 60 человек
Возгорание зафиксировали сегодня ранним утром, в 03:23, в Ленинском районе Самары.
В тройном ДТП погибла женщина и пострадал 7-летний ребенок
19 декабря 2016
1209
В тройном ДТП погибла женщина и пострадал 7-летний ребенок
Авария случилась 18 декабря около 16:30 в Кинельском районе Самарской области.
19 декабря 2016
298
Мужчина на «десятке» сбил на парковке двух детей
ДТП произошло 18 декабря около 12:30 в поселке Смышляевка Волжского района Самарской области.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.