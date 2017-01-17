В Самаре задержаны братья, предположительно занимавшиеся изготовлением и продажей оружия
Сегодня сотрудники регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность преступной группы, предположительно причастной к изготовлению боевого огнестрельного оружия.
По информации источников, оружие изготавливалось путем переделки так называемых массогабаритных макетов.
В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий были задержаны два двоюродных брата - жители Самары. Один из них - 59-летний рабочий СТО, имеющий жену и двоих детей, и 52-летний охранник частной фирмы. В момент задержания они ехали на автомобиле Toyota RAV-4, в которой было обнаружено и изъято нарезное ружье МА-136С с пятью магазинами (аналог автомата Калашникова). Оно было переделано для ведения автоматического огня.
Позже по месту жительства одного из задержанных были обнаружены и изъяты переделанные под стрельбу боевыми патронами пистолет ТТ (с пятью магазинами), шесть револьверов системы «Наган», а также изготовленный в кустарных условиях прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы, составные части к автомату Калашникова и 563 боеприпаса различного калибра.
"В настоящее время реализуются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и причастных к ним лиц. Проводится исследование изъятых предметов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел", - добавил источник.
По информации источников, оружие изготавливалось путем переделки так называемых массогабаритных макетов.
В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий были задержаны два двоюродных брата - жители Самары. Один из них - 59-летний рабочий СТО, имеющий жену и двоих детей, и 52-летний охранник частной фирмы. В момент задержания они ехали на автомобиле Toyota RAV-4, в которой было обнаружено и изъято нарезное ружье МА-136С с пятью магазинами (аналог автомата Калашникова). Оно было переделано для ведения автоматического огня.
Позже по месту жительства одного из задержанных были обнаружены и изъяты переделанные под стрельбу боевыми патронами пистолет ТТ (с пятью магазинами), шесть револьверов системы «Наган», а также изготовленный в кустарных условиях прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы, составные части к автомату Калашникова и 563 боеприпаса различного калибра.
Готовое оружие злоумышленники, предположительно, реализовывали через Интернет покупателям в России и на Украине.
"В настоящее время реализуются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и причастных к ним лиц. Проводится исследование изъятых предметов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел", - добавил источник.
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