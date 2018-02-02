В Самаре возбудили дело по факту смерти ребенка от менингита

Девочка скончалась 24 декабря.



По данным пресс-службы СУ СК по Самарской области, 23 декабря в одну из больниц города доставили маленького ребенка с высокой температурой. 24 декабря в 1:45 в реанимации она скончалась от полиорганной недостаточности, острого серозно-гнойного менингита.



Установлено, что раньше родители девочки обращались в больницу, но врачи оснований для госпитализации не нашли.



Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.