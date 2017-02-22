В Самаре водитель на Хендэ врезался в Мазду и убежал

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что неустановленный водитель за рулем Hyundai i20 ехал со стороны Ново-Вокзальной в направлении улицы Губанова. По предварительной версии полицейских, выехав на перекресток на «красный» свет, автомобилист врезался в машину Mazda CX-7 под управлением 27-летнего мужчины. Сразу после этого предполагаемый виновник аварии покинул авто и скрылся с места происшествия.41-летний пассажир Hyundai i20 получил травмы, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. В настоящее время мужчина госпитализирован. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель Mazda CX-7 был в трезвом состоянии. Полицейские разыскивают скрывшегося автомобилиста. По факту случившегося проводится проверка.