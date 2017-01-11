В Самаре в столкновении «девятки» и Фольксвагена погибла 19-летняя девушка

24-летний водитель «девятки» ехал со стороны улицы Стара-Загора в направлении улицы Нагорной и начал осуществлять поворот налево. По предварительной версии полицейских, не убедившись в безопасности маневра, он стал виновником столкновения с Фольксвагеном под управлением 47-летнего мужчины, который ехал по проспекту Кирова во встречном направлении.В результате ДТП водитель и 19-летняя пассажирка отечественного авто получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены в одну из городских больниц. Вскоре от полученных травм девушка скончалась. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.