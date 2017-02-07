В Самаре трамвай сошел с рельсов

Как сообщили sgpress.ru в городском ТТУ, второй вагон трамвая №24 сошел с рельсов, после чего он врезался в опору линии электропередачи. Из-за этого была повреждена контактная сеть. Движение трамваев было приостановлено. На месте происшествия работали сотрудники ТТУ, вагон отогнали в депо. В результате происшествия никто не пострадал. В 12 ночи движение трамваев было восстановлено.