В Самаре трамвай сошел с рельсов
Инцидент произошел 6 февраля примерно в 19:00 на пересечении улиц Советской и Ставропольской.
Как сообщили sgpress.ru в городском ТТУ, второй вагон трамвая №24 сошел с рельсов, после чего он врезался в опору линии электропередачи. Из-за этого была повреждена контактная сеть. Движение трамваев было приостановлено. На месте происшествия работали сотрудники ТТУ, вагон отогнали в депо. В результате происшествия никто не пострадал. В 12 ночи движение трамваев было восстановлено.
Как сообщили sgpress.ru в городском ТТУ, второй вагон трамвая №24 сошел с рельсов, после чего он врезался в опору линии электропередачи. Из-за этого была повреждена контактная сеть. Движение трамваев было приостановлено. На месте происшествия работали сотрудники ТТУ, вагон отогнали в депо. В результате происшествия никто не пострадал. В 12 ночи движение трамваев было восстановлено.
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