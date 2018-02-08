В Самаре следователи начали проверку по факту смерти 10-месячного ребенка

Малыш скончался от обширных ожогов тела.



Трагический инцидент произошел в среду, 7 февраля, в одной из квартир дома в Промышленном районе. Как сообщает СУ СКР по Самарской области, 10-месячный ребёнок опрокинул на себя чайник с кипятком и скончался от сильных ожогов.



По данному факту следователи начали доследственную проверку, назначили судебно-медицинское исследование.