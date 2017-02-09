В Самаре с моста в реку Татьянку слетел Fiat

Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МВД, 52-летний водитель автомобиля Fiat Albea ехал по улице Белорусской в направлении Обувной. По версии полицейских, в пути мужчина превысил скорость, при въезде на мост не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате автомобиль снес ограждение моста, вылетел на лед реки Татьянки и перевернулся на крышу.Сообщается, что водитель был трезвым. Мужчина получил незначительные травмы и смог сам обратиться в больницу.