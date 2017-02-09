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Главная/Происшествия/

В Самаре с моста в реку Татьянку слетел Fiat

ДТП произошло вчера, 8 февраля, в 21:00 на улице Белорусской в Куйбышевском районе.

Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МВД, 52-летний водитель автомобиля Fiat Albea ехал по улице Белорусской в направлении Обувной. По версии полицейских, в пути мужчина превысил скорость, при въезде на мост не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате автомобиль снес ограждение моста, вылетел на лед реки Татьянки и перевернулся на крышу.

Сообщается, что водитель был  трезвым. Мужчина получил незначительные травмы и смог сам обратиться в больницу. 

Дата: 9 февраля 2017 , 11:42
407
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63.мвд.рф
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