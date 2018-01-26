В Самаре разыскивают водителя, сбившего 10-летнюю девочку
Авария произошла в среду, 24 января, в 15:46.
По данным ГУ МВД по Самарской области, неизвестный водитель за рулем неустановленного авто ехал по улице Чернореченской в сторону Дачной. Напротив дома № 69 на Чернореченской он сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу без сопровождения взрослых в неустановленном месте. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.
Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просят обращаться по адресу: Самара, ул. Никитинская, 73а или звонить по телефону 951-91-21 (дежурная часть).
По данным ГУ МВД по Самарской области, неизвестный водитель за рулем неустановленного авто ехал по улице Чернореченской в сторону Дачной. Напротив дома № 69 на Чернореченской он сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу без сопровождения взрослых в неустановленном месте. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.
Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просят обращаться по адресу: Самара, ул. Никитинская, 73а или звонить по телефону 951-91-21 (дежурная часть).
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