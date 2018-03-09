В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
Они ушли из школы в среду, 7 марта, в 16:00, и до настоящего момента не вернулись домой.
Приметы:
Семенникова Диана 2004 года рождения (на фото справа). Ее приметы: на вид 13 лет, рост 160-170 см, худощавого телосложения, европейской внешности, волосы волнистые каштановые ниже плеч. Была одета: черная куртка с серыми полосками на рукавах, черный свитер, штаны синие с полосами по бокам из кожи, кроссовки белые.
Серебрякова Маргарита 2004 года рождения (на фото слева). Ее приметы: на вид 13 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, европейской внешности, волосы светлые ниже плеч. Была одета: куртка темно-синяя до колен, шапка розовая, джинсы черные, кроссовки «на платформе» камуфляжного цвета. При себе имеет рюкзак темно-синего цвета.
Фотография и описание одежды девочек направлены во все дежурные части территориальных ОВД самарского региона, доведены патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. Полицейские обследуют крупные торговые центры, компьютерные клубы, развлекательные заведения, расположенные на территории города, а также проводят работу среди друзей, одноклассников и родственников.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении детей, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону ДЧ ОП №4 УМВД России по Самаре (846) 278-24-00 или 020. (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
Они ушли из школы в среду, 7 марта, в 16:00, и до настоящего момента не вернулись домой.
Приметы:
Семенникова Диана 2004 года рождения (на фото справа). Ее приметы: на вид 13 лет, рост 160-170 см, худощавого телосложения, европейской внешности, волосы волнистые каштановые ниже плеч. Была одета: черная куртка с серыми полосками на рукавах, черный свитер, штаны синие с полосами по бокам из кожи, кроссовки белые.
Серебрякова Маргарита 2004 года рождения (на фото слева). Ее приметы: на вид 13 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, европейской внешности, волосы светлые ниже плеч. Была одета: куртка темно-синяя до колен, шапка розовая, джинсы черные, кроссовки «на платформе» камуфляжного цвета. При себе имеет рюкзак темно-синего цвета.
Фотография и описание одежды девочек направлены во все дежурные части территориальных ОВД самарского региона, доведены патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. Полицейские обследуют крупные торговые центры, компьютерные клубы, развлекательные заведения, расположенные на территории города, а также проводят работу среди друзей, одноклассников и родственников.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении детей, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону ДЧ ОП №4 УМВД России по Самаре (846) 278-24-00 или 020. (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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