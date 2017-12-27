В Самаре произошло массовое ДТП: столкнулись четыре машины

Авария произошла во вторник, 26 декабря, в 19:40 на Ракитовском шоссе.



Как сообщиди sgpress.ru в региональном ГУ МВД, 59-летний водитель за рулем Фольксвагена ехал по Ракитовскому шоссе от проспекта Карла Маркса в направлении Московского шоссе. Напротив строения №90Г мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ладой Грантой, которой управлял 34-летний мужчина. От удара обе машины развернуло, после чего Фольксваген врезался в Рено Логан, а Лада Гранта – в Киа Рио.



В результате аварии пострадал водитель Гранты, который был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.