В Самаре на проспекте Кирова насмерть сбили пенсионера

Авария произошла в среду, 24 января, в 12:45.



По данным ГУ МВД по Самарской области, 35-летний мужчина, управляя Газелью, ехал по проспекту Кирова со стороны улицы Физкультурной.



По предварительной информации полицейских, напротив дома № 40 на проспекте Кирова, водитель сбил 78-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия.



По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.