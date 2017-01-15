В Самаре на Волге автомобиль провалился в промоину

По данным ПСС по Самарской области, в машине находились люди, но они благополучно успели выбраться на лед. В 15:51 спасателей вызвали очевидцы, наблюдавшие происшествие с берега.К спуску Лейтенанта Шмидта было направлено судно на воздушной подушке «Гепард». Спасатели оказали помощь пострадавшим. В 17:47 с помощью тросов машину вытащили на берег.