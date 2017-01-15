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Главная/Происшествия/

В Самаре на Волге автомобиль провалился в промоину

Инцидент произошел 14 января около спуска Лейтенанта Шмидта.

По данным ПСС по Самарской области, в машине находились люди, но они благополучно успели выбраться на лед. В 15:51 спасателей вызвали очевидцы, наблюдавшие происшествие с берега.

К спуску Лейтенанта Шмидта было направлено судно на воздушной подушке «Гепард». Спасатели оказали помощь пострадавшим. В 17:47 с помощью тросов машину вытащили на берег. 


Дата: 14 января 2017 , 20:22
209
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: pssso.ru
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