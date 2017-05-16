В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин
Пожар произошел ночью с 15 на 16 мая, в 1:21.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в Промышленном районе на улице Стара-Загора, 104 вспыхнули 6 машин: Тойота, Рено, Хендай и «Жигули». Также огнем были повреждены «десятка» и еще одна Тойота. На тушение пламени выезжали 8 специалистов, задействовано 2 единицы техники. Пожар ликвидировали в 1:37.
Пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в Промышленном районе на улице Стара-Загора, 104 вспыхнули 6 машин: Тойота, Рено, Хендай и «Жигули». Также огнем были повреждены «десятка» и еще одна Тойота. На тушение пламени выезжали 8 специалистов, задействовано 2 единицы техники. Пожар ликвидировали в 1:37.
Пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.
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