В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в Промышленном районе на улице Стара-Загора, 104 вспыхнули 6 машин: Тойота, Рено, Хендай и «Жигули». Также огнем были повреждены «десятка» и еще одна Тойота. На тушение пламени выезжали 8 специалистов, задействовано 2 единицы техники. Пожар ликвидировали в 1:37.Пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.