В Самаре на Стара-Загоре Хонда «залетела» на ограждение

Авария произошла утром в понедельник, 12 февраля, в районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ново-Вокзальной.



По словам очевидцев, водитель на Хонде ехал по правой полосе. Чтобы уйти от столкновения с Газелью, которая внезапно начала перестраиваться из левого ряда в правый, мужчина резко повернул направо и наехал на ограждение. Пострадавших нет.