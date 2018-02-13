В Самаре на Стара-Загоре Хонда «залетела» на ограждение
Авария произошла утром в понедельник, 12 февраля, в районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ново-Вокзальной.
По словам очевидцев, водитель на Хонде ехал по правой полосе. Чтобы уйти от столкновения с Газелью, которая внезапно начала перестраиваться из левого ряда в правый, мужчина резко повернул направо и наехал на ограждение. Пострадавших нет.
По словам очевидцев, водитель на Хонде ехал по правой полосе. Чтобы уйти от столкновения с Газелью, которая внезапно начала перестраиваться из левого ряда в правый, мужчина резко повернул направо и наехал на ограждение. Пострадавших нет.
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