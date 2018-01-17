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Главная/Происшествия/

В Самаре на Хлебной площади горел элеватор

Пожар вспыхнул в среду, 17 января, в 15:33. Загорелась сушилка элеватора.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара составила 50 квадратных метров. С огнем боролись 61 специалист, задействовали 17 единиц техники. Пламя удалось потушить в 16:10. Причины возгорания выясняются.

 
Дата: 17 января 2018 , 21:07
69
Автор текста: Ксения Кармазина
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17 января 2018 , 21:07
69
 
В Самаре на Хлебной площади горел элеватор
Пожар вспыхнул в среду, 17 января, в 15:33. Загорелась сушилка элеватора.
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