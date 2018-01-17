В Самаре на Хлебной площади горел элеватор
Пожар вспыхнул в среду, 17 января, в 15:33. Загорелась сушилка элеватора.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара составила 50 квадратных метров. С огнем боролись 61 специалист, задействовали 17 единиц техники. Пламя удалось потушить в 16:10. Причины возгорания выясняются.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара составила 50 квадратных метров. С огнем боролись 61 специалист, задействовали 17 единиц техники. Пламя удалось потушить в 16:10. Причины возгорания выясняются.
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