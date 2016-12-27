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Главная/Происшествия/

В Самаре из-за порыва теплотрассы Peugeot 4007 оказался в яме с кипятком

Инцидент произошел сегодня примерно в 14:00 в центре города.

На улице Красноармейской в районе пересечения с Куйбышева припаркованный автомобиль - кроссовер Пежо оказался в яме с кипятком. 

Как сообщили sgpress.ru в «ПТС», на данном участке выявлен порыв теплотрассы диаметром 400 мм, который привел к размытию грунта. В настоящее время место повреждения огорожено, ведется откачка воды.

На время проведения ремонтных работ будет ограничено автомобильное движение по улице Красноармейской – от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького – в обе стороны.

В "ПТС" заявляют, что материальный ущерб владельцу автомобиля будет возмещен с привлечением страховой компании.

В компании уточняют, что по данному участку теплосети отопление и горячее водоснабжение получают офисные здания, жилых домов авария не коснется.

Напомним, аналогичное ЧП произошло недавно, 18 октября, на проспекте Ленина в районе дома №16 (пересечение с улицей Челюскинцев). В яму с кипятком провалились два припаркованных автомобиля - Рено Логан и вазовская легковушка. 

Дата: 26 декабря 2016 , 16:28
811
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: @max2779
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