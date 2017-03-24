В Самаре горит здание бывшего реального училища

Возгорание произошло сегодня, 24 марта, в 14:16 на ул. Алексея Толстого, 33.



Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МЧС, горит трехэтажное здание. Пожар - на площади 120 кв.м.



Историческое здание не эксплуатировалось в течение последних лет. Несмотря на то, что входы в него закрыты, проникнуть в него все же можно. По словам местных жителей, здесь нередко собирались асоциальные элементы.



Сейчас с огнем борются 52 специалиста, задействовано 13 единиц техники. На данный момент тушение пожара продолжается, сведений о пострадавших нет.



UPD: По информации на 17:00 возгорание еще не локализовано.