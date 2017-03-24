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В Самаре горит здание бывшего реального училища

Возгорание произошло сегодня, 24 марта, в 14:16 на ул. Алексея Толстого, 33.

Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МЧС, горит трехэтажное здание. Пожар - на площади 120 кв.м.

Историческое здание не эксплуатировалось в течение последних лет. Несмотря на то, что входы в него закрыты, проникнуть в него все же можно. По словам местных жителей, здесь нередко собирались асоциальные элементы.

Сейчас с огнем борются 52 специалиста, задействовано 13 единиц техники. На данный момент тушение пожара продолжается, сведений о пострадавших нет. 

UPD: По информации на 17:00 возгорание еще не локализовано.
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Дата: 24 марта 2017 , 15:22
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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