В Самаре горит здание бывшего реального училища
Возгорание произошло сегодня, 24 марта, в 14:16 на ул. Алексея Толстого, 33.
Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МЧС, горит трехэтажное здание. Пожар - на площади 120 кв.м.
Историческое здание не эксплуатировалось в течение последних лет. Несмотря на то, что входы в него закрыты, проникнуть в него все же можно. По словам местных жителей, здесь нередко собирались асоциальные элементы.
Сейчас с огнем борются 52 специалиста, задействовано 13 единиц техники. На данный момент тушение пожара продолжается, сведений о пострадавших нет.
UPD: По информации на 17:00 возгорание еще не локализовано.
Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МЧС, горит трехэтажное здание. Пожар - на площади 120 кв.м.
Историческое здание не эксплуатировалось в течение последних лет. Несмотря на то, что входы в него закрыты, проникнуть в него все же можно. По словам местных жителей, здесь нередко собирались асоциальные элементы.
Сейчас с огнем борются 52 специалиста, задействовано 13 единиц техники. На данный момент тушение пожара продолжается, сведений о пострадавших нет.
UPD: По информации на 17:00 возгорание еще не локализовано.
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