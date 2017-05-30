В Самаре экстренно сел самолет из Екатеринбурга

Воздушное судно направлялось в Симферополь.



Как сообщили sgpress.ru в Куйбышевской транспортной прокуратуре, во вторник, 30 мая, в 7:44 утра по местному времени в аэропорту Самары экстренно сел самолет «Уральских авиалиний». Он летел из Екатеринбурга в Симферополь. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку, так как на борту стало плохо 10-летнему мальчику, жителю Екатеринбурга. Он находился в самолете вместе с мамой. Ребенка госпитализировали в больницу Середавина, где ему был поставлен диагноз – «ранняя стадия эпилепсии». Сейчас мальчик чувствует себя нормально.



Самолет вылетел из Самары в Симферополь спустя 1,5 часа. По данному факту Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку.