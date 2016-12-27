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В Самаре чаще всего крадут Лады и Тойоты

Как ранее писал sgpress.ru, в губернской столице за 11 месяцев 2016 года было зарегистрировано 318 краж транспорта.

Как сообщает ГорГАИ, 261 украденный автомобиль – отечественного производства, 108 - иностранного. Чаще всего крадут автомобили Лада Гранта – 53 машины. Также у угонщиков популярны Приоры (30 краж) и японские Тойоты разных моделей (всего 30 краж).

Большинство краж - 186 случились днем, 171 - ночью. Еще 52 автомобиля украли вечером.

Больше всего автомобилей было угнано в Промышленном районе – 92 факта и Кировском - 63 факта. 
Дата: 26 декабря 2016 , 16:06
421
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: lada.ru
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