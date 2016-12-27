В Самаре чаще всего крадут Лады и Тойоты

Как сообщает ГорГАИ, 261 украденный автомобиль – отечественного производства, 108 - иностранного. Чаще всего крадут автомобили Лада Гранта – 53 машины. Также у угонщиков популярны Приоры (30 краж) и японские Тойоты разных моделей (всего 30 краж).Большинство краж - 186 случились днем, 171 - ночью. Еще 52 автомобиля украли вечером.Больше всего автомобилей было угнано в Промышленном районе – 92 факта и Кировском - 63 факта.