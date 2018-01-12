В Самаре Шевроле врезалась в Ситроен, который ехал по реверсивной полосе
Авария произошла в четверг, 11 января, в 20:45.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 28-летняя девушка, управляя машиной Chevrolet Cruze, ехала по Московскому шоссе со стороны улицы Мичурина. По предварительной информации полицейских, в районе дома №1 по Московскому шоссе во время поворота автоледи столкнулась с машиной Citroen C-Elysee. Последняя ехала в крайнем левом ряду по полосе для реверсивного движения с включённым зеленом сигналом реверсивного светофора.
В результате ДТП пострадала 41-летняя пассажирка машины Citroen. После оказания медпомощи ее отпустили домой.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося полицейские проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 28-летняя девушка, управляя машиной Chevrolet Cruze, ехала по Московскому шоссе со стороны улицы Мичурина. По предварительной информации полицейских, в районе дома №1 по Московскому шоссе во время поворота автоледи столкнулась с машиной Citroen C-Elysee. Последняя ехала в крайнем левом ряду по полосе для реверсивного движения с включённым зеленом сигналом реверсивного светофора.
В результате ДТП пострадала 41-летняя пассажирка машины Citroen. После оказания медпомощи ее отпустили домой.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося полицейские проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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