В Самаре Шевроле врезалась в Ситроен, который ехал по реверсивной полосе









Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 28-летняя девушка, управляя машиной Chevrolet Cruze, ехала по Московскому шоссе со стороны улицы Мичурина. По предварительной информации полицейских, в районе дома №1 по Московскому шоссе во время поворота автоледи столкнулась с машиной Citroen C-Elysee. Последняя ехала в крайнем левом ряду по полосе для реверсивного движения с включённым зеленом сигналом реверсивного светофора.В результате ДТП пострадала 41-летняя пассажирка машины Citroen. После оказания медпомощи ее отпустили домой.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося полицейские проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.