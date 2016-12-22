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Главная/Происшествия/

В Самаре Приора врезалась в дом

ДТП произошло утром в среду, 21 декабря, в 6:00 в районе пересечения улиц Льва Толстого и Самарской.

Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МВД, 23-летний водитель за рулем Lada Priora ехал по улице Самарской в направлении Красноармейской. По предварительным данным, молодой человек выехал на перекресток с улицей Льва Толстого и, не уступив дорогу ехавшему без пассажиров автобусу Hyundai County, столкнулся с ним. Последним управлял 51-летний водитель. После этого Приора врезалась в стену дома №76 по улице Льва Толстого.

По данным полиции, оба водителя с травмами были доставлены в больницу. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. 

























Дата: 21 декабря 2016 , 16:31
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: паблик "Новости Самары - Самара life"
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