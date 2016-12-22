В Самаре Приора врезалась в дом

Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МВД, 23-летний водитель за рулем Lada Priora ехал по улице Самарской в направлении Красноармейской. По предварительным данным, молодой человек выехал на перекресток с улицей Льва Толстого и, не уступив дорогу ехавшему без пассажиров автобусу Hyundai County, столкнулся с ним. Последним управлял 51-летний водитель. После этого Приора врезалась в стену дома №76 по улице Льва Толстого.По данным полиции, оба водителя с травмами были доставлены в больницу. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.