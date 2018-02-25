В Самаре Geely «собрал» пять машин
ДТП случилось в субботу, 24 февраля, в 12:30.
По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем Geely ехал по Стара-Загоре от проспекта Кирова в направлении улицы 22 партсъезда. На пересечении с Ново-Вокзальной он превысил скорость и врезался в стоящий SsangYong. После этого от удара произошла техническая неисправность автомобиля, из-за которой он въехал в ВАЗ 2111 и Ладу Калину. Затем машина продолжила движение, и в районе дома №117 водитель, потеряв управление автомобилем, наехал на забор и стоящую KIA Optima. От удара он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «двенадцатой». После чего был задержан сотрудниками полиции.
Нарушитель ПДД от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался. В больницу участники аварии не обращались. Сейчас устанавливаются другие обстоятельства ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем Geely ехал по Стара-Загоре от проспекта Кирова в направлении улицы 22 партсъезда. На пересечении с Ново-Вокзальной он превысил скорость и врезался в стоящий SsangYong. После этого от удара произошла техническая неисправность автомобиля, из-за которой он въехал в ВАЗ 2111 и Ладу Калину. Затем машина продолжила движение, и в районе дома №117 водитель, потеряв управление автомобилем, наехал на забор и стоящую KIA Optima. От удара он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «двенадцатой». После чего был задержан сотрудниками полиции.
Нарушитель ПДД от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался. В больницу участники аварии не обращались. Сейчас устанавливаются другие обстоятельства ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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