В Самаре Geely «собрал» пять машин

По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем Geely ехал по Стара-Загоре от проспекта Кирова в направлении улицы 22 партсъезда. На пересечении с Ново-Вокзальной он превысил скорость и врезался в стоящий SsangYong. После этого от удара произошла техническая неисправность автомобиля, из-за которой он въехал в ВАЗ 2111 и Ладу Калину. Затем машина продолжила движение, и в районе дома №117 водитель, потеряв управление автомобилем, наехал на забор и стоящую KIA Optima. От удара он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «двенадцатой». После чего был задержан сотрудниками полиции.Нарушитель ПДД от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался. В больницу участники аварии не обращались. Сейчас устанавливаются другие обстоятельства ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.