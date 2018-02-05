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Главная/Происшествия/

В Самаре Форд врезался в Хендэ, двое пострадали

Авария произошла в воскресенье, 4 февраля, в 19:30.

34-летний мужчина на Ford Focus ехал по улице Мориса Тореза со стороны Авроры. Напротив дома № 86 на улице Мориса Тореза водитель при повороте столкнулся с Hyundai Santa Fe.

В ДТП пострадали водитель Ford Focus и его 34-летний пассажир. Пострадавшие были госпитализированы с травмами головы, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 
Дата: 5 февраля 2018 , 16:05
208
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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