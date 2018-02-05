В Самаре Форд врезался в Хендэ, двое пострадали

34-летний мужчина на Ford Focus ехал по улице Мориса Тореза со стороны Авроры. Напротив дома № 86 на улице Мориса Тореза водитель при повороте столкнулся с Hyundai Santa Fe.В ДТП пострадали водитель Ford Focus и его 34-летний пассажир. Пострадавшие были госпитализированы с травмами головы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.