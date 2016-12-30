В Самаре 69-летняя пенсионерка погибла под колесами иномарки
ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано вчера в 15:55 на улице Ново-Садовой в Промышленном районе.
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 31-летний водитель автомобиля Форд Фокус (водительский стаж - 13 лет) двигался со стороны улицы XXII Партсъезда в направлении Советской Армии. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист наехал на 69-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте, оборудованном пешеходным ограждением.
От полученных в результате ДТП травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до прибытия врачей. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 31-летний водитель автомобиля Форд Фокус (водительский стаж - 13 лет) двигался со стороны улицы XXII Партсъезда в направлении Советской Армии. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист наехал на 69-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте, оборудованном пешеходным ограждением.
От полученных в результате ДТП травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до прибытия врачей. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
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