В Самаре 69-летняя пенсионерка погибла под колесами иномарки

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 31-летний водитель автомобиля Форд Фокус (водительский стаж - 13 лет) двигался со стороны улицы XXII Партсъезда в направлении Советской Армии. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист наехал на 69-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте, оборудованном пешеходным ограждением.От полученных в результате ДТП травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до прибытия врачей. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.