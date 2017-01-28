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Главная/Происшествия/

В Самаре 177 домов обеспечили теплом по резервной схеме из-за порыва трубы

Сегодня, 28 января, произошло повреждение теплотрассы в районе пересечения улиц Нагорной и Воронежской.

Как сообщает ПТС, к месту порыва прибыли 3 аварийно-ремонтных бригады. В настоящее время место повреждения огорожено, проводятся земляные работы. На время осуществления ремонтных работ 177 жилых домов и 14 социально-значимых учреждений в данном районе обеспечили теплом по резервной схеме. По словам специалистов, это гарантирует защиту от замораживания тепловых узлов в домах потребителей и позволяет поддерживать нормативную температуру в помещениях района.

В ходе работ специалисты ПТС совместно с представителями управляющих компаний данного района будут осуществлять мониторинг температуры в помещениях потребителей. Завершить ремонт теплотрассы планируется до конца сегодняшнего дня.
Дата: 28 января 2017 , 16:58
188
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Новости Самары - Самара life
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