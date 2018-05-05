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Главная/Происшествия/

В Куйбышевском районе обнаружили тела женщины и маленького ребенка

На месте происшествия работают полицейские.

По данным ГУ МВД по Самарской области, в субботу, 5 мая, около 10:50 около одного из домов на улице Казачьей были обнаружены тела женщины около 40 лет и ребенка около 3-4 лет. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. 
Дата: 5 мая 2018 , 12:15
437
Автор текста: Ксения Кармазина
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