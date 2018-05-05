В Куйбышевском районе обнаружили тела женщины и маленького ребенка

На месте происшествия работают полицейские.



По данным ГУ МВД по Самарской области, в субботу, 5 мая, около 10:50 около одного из домов на улице Казачьей были обнаружены тела женщины около 40 лет и ребенка около 3-4 лет. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.