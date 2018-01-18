В ДТП с «десяткой» и Мерседесом под Самарой погибли два человека, двое пострадали

Авария произошла в четверг, 18 января, около 15:00 в Красноярском районе.



Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель на «десятке» ехал по дороге «Волжский - Курумоч». По предварительной версии полицейских, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes.



В результате ДТП водитель и пассажирка отечественного авто от полученных травм скончались на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести госпитализированы молодой человек и девушка – пассажиры «десятки».



Сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.





