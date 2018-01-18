В ДТП с «десяткой» и Мерседесом под Самарой погибли два человека, двое пострадали
Авария произошла в четверг, 18 января, около 15:00 в Красноярском районе.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель на «десятке» ехал по дороге «Волжский - Курумоч». По предварительной версии полицейских, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes.
В результате ДТП водитель и пассажирка отечественного авто от полученных травм скончались на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести госпитализированы молодой человек и девушка – пассажиры «десятки».
Сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель на «десятке» ехал по дороге «Волжский - Курумоч». По предварительной версии полицейских, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes.
В результате ДТП водитель и пассажирка отечественного авто от полученных травм скончались на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести госпитализированы молодой человек и девушка – пассажиры «десятки».
Сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Происшествия
18 января 2018
230
17 января 2018
680
15 января 2018
501
15 января 2018
489
12 января 2018
500
27 декабря 2017
1571
5 декабря 2017
931
18 января 2018 , 17:46
145
В минтрансе рассмотрят возможность запрета сквозного проезда грузовиков по дублерам на Московского шоссе
С предложением об ограничении движения большегрузов выступили инициативные самарцы во время...
18 января 2018 , 17:10
130
Это произойдет весной.
18 января 2018 , 17:09
136
Решат этот вопрос возможно до начала ЧМ-18.
18 января 2018 , 17:09
128
Этот участок трассы находится в ведении ФКУ «Поволжуправтодор».
18 января 2018 , 16:46
303
Авария произошла в четверг, 18 января, около 15:00 в Красноярском районе.
18 января 2018 , 16:42
161
Его построят после Чемпионата мира по футболу.
18 января 2018 , 16:17
141
В понедельник, 22 января, состоятся пробные рейсы
18 января 2018 , 16:02
159
Специалисты «Предприятия тепловых сетей» выявили повреждение тепломагистрали...
18 января 2018 , 15:27
227
Встреча состоялась в стенах городской администрации в среду, 17 января.
18 января 2018 , 14:06
186
Он должен был состояться в пятницу, 19 января.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
30 декабря 2017
4199
4
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
26 декабря 2017
3051
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
8 января 2018
2898
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2587
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2551
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
8 января 2018
2898
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2587
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2551
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
25 декабря 2017
1280
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
25 декабря 2017
1006
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.