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Убийцам семьи Андрея Гошта вынесен приговор

Двое из них получили пожизненный срок, еще двое - 25 и 26 лет заключения.

Сегодня, 22 февраля, Самарский областной суд вынес приговор убийцам полицейского Андрея Гошта и членов его семьи.

По данным агентства «Интерфакс», на основании обвинительного вердикта присяжных суд приговорил Махмадали Ахмадова и Романа Фаталиева к пожизненному заключению в колонии особого режима. Орхану Зохрабову суд назначил 26 лет, Исламу Бабаеву - 25 лет заключения.

Ранее, 25 января этого года, коллегия присяжных вынесла большинством голосов (девять против трех) обвинительный вердикт в отношении обвиняемых по делу об убийстве семьи полицейского. При этом присяжные решили, что двое подсудимых заслуживают снисхождения.

Напомним, убийство экс-главы полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи произошло в ночь на 24 апреля прошлого года. Примерно в 7 часов утра в одном из домов, расположенных в селе Ивашевка под Сызранью, были обнаружены тела двух мужчин и четырех женщин с признаками насильственной смерти. Еще одна пострадавшая – 7-летняя девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство.

Позже были задержаны четверо подозреваемых. В ходе расследования все они частично признали свою вину и сотрудничали со следствием, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления.

Дело рассматривалось судом присяжных по требованию обвиняемых. 30 ноября Самарский областной суд сформировал коллегию присяжных, а 5 декабря началось рассмотрение дела. Процесс проходил в закрытом от прессы режиме. 
Дата: 22 февраля 2017 , 15:27
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: агентство "Интерфакс"
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