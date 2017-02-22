Убийцам семьи Андрея Гошта вынесен приговор
Двое из них получили пожизненный срок, еще двое - 25 и 26 лет заключения.
Сегодня, 22 февраля, Самарский областной суд вынес приговор убийцам полицейского Андрея Гошта и членов его семьи.
По данным агентства «Интерфакс», на основании обвинительного вердикта присяжных суд приговорил Махмадали Ахмадова и Романа Фаталиева к пожизненному заключению в колонии особого режима. Орхану Зохрабову суд назначил 26 лет, Исламу Бабаеву - 25 лет заключения.
Ранее, 25 января этого года, коллегия присяжных вынесла большинством голосов (девять против трех) обвинительный вердикт в отношении обвиняемых по делу об убийстве семьи полицейского. При этом присяжные решили, что двое подсудимых заслуживают снисхождения.
Напомним, убийство экс-главы полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи произошло в ночь на 24 апреля прошлого года. Примерно в 7 часов утра в одном из домов, расположенных в селе Ивашевка под Сызранью, были обнаружены тела двух мужчин и четырех женщин с признаками насильственной смерти. Еще одна пострадавшая – 7-летняя девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство.
Позже были задержаны четверо подозреваемых. В ходе расследования все они частично признали свою вину и сотрудничали со следствием, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления.
Дело рассматривалось судом присяжных по требованию обвиняемых. 30 ноября Самарский областной суд сформировал коллегию присяжных, а 5 декабря началось рассмотрение дела. Процесс проходил в закрытом от прессы режиме.
Сегодня, 22 февраля, Самарский областной суд вынес приговор убийцам полицейского Андрея Гошта и членов его семьи.
По данным агентства «Интерфакс», на основании обвинительного вердикта присяжных суд приговорил Махмадали Ахмадова и Романа Фаталиева к пожизненному заключению в колонии особого режима. Орхану Зохрабову суд назначил 26 лет, Исламу Бабаеву - 25 лет заключения.
Ранее, 25 января этого года, коллегия присяжных вынесла большинством голосов (девять против трех) обвинительный вердикт в отношении обвиняемых по делу об убийстве семьи полицейского. При этом присяжные решили, что двое подсудимых заслуживают снисхождения.
Напомним, убийство экс-главы полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи произошло в ночь на 24 апреля прошлого года. Примерно в 7 часов утра в одном из домов, расположенных в селе Ивашевка под Сызранью, были обнаружены тела двух мужчин и четырех женщин с признаками насильственной смерти. Еще одна пострадавшая – 7-летняя девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство.
Позже были задержаны четверо подозреваемых. В ходе расследования все они частично признали свою вину и сотрудничали со следствием, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления.
Дело рассматривалось судом присяжных по требованию обвиняемых. 30 ноября Самарский областной суд сформировал коллегию присяжных, а 5 декабря началось рассмотрение дела. Процесс проходил в закрытом от прессы режиме.
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