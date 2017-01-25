ТОП самых опасных дорог региона-2016

Такие данные сегодня озвучил начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области Игорь Антонов.По его словам, «очагами» аварийности в регионе также являются дорога Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан и Самара-Оренбург.Кроме того, из федеральных трасс наибольшую проблему создают дороги Самара-Волгоград, Самара-Бугуруслан и Обводная дорога.Антонов отметил, что «всплеск» числа аварий в прошлом году пришелся на июль. Например, на трассе М-5 в границах региона количество погибших за месяц возросло с 3 до 21.