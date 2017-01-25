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ТОП самых опасных дорог региона-2016

Самая аварийная в Самарской области – трасса М-5 «Урал». Именно здесь в 2016 году было зафиксировано наибольшее число ДТП.

Такие данные сегодня озвучил начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области Игорь Антонов.

По его словам, «очагами» аварийности в регионе также являются дорога Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан и Самара-Оренбург.

Кроме того, из федеральных трасс наибольшую проблему создают дороги Самара-Волгоград, Самара-Бугуруслан и Обводная дорога.

Антонов отметил, что «всплеск» числа аварий в прошлом году пришелся на июль. Например, на трассе М-5 в границах региона количество погибших за месяц возросло с 3 до 21.
Дата: 25 января 2017 , 18:38
128
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: progorodsamara.ru
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