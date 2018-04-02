"Скорая" врезалась в "Калину". Погибли два человека

Авария произошла в понедельник, 2 апреля, в 8:15 в Хворостянском районе Самарской области.



По данным регионального ГУ МВД, мужчина за рулем машины скорой помощи «УАЗ» ехал по дороге «Осинки – Приволжье - Хворостянка». На 27 км дороги водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной».



Водитель и пассажир «скорой» скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир «Калины» госпитализированы.