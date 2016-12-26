Самолет ТУ-154, потерпевший крушение под Сочи, последний раз капитально ремонтировали на самарском заводе
Как сообщают РИА Новости, потерпевший сегодня крушение Ту-154 Министерства обороны РФ был выпущен 29 марта 1983 года на заводе КуАПО (сейчас ОАО «Авиакор-авиационный завод»).
За 33 года эксплуатации самолет прошел три капремонта, последний - в декабре 2014 года на самарском заводе «Авиакор». Последние два года заявок на ремонт и техобслуживание этого судна не поступало.
Сообщается также, что с конца декабря 2014 года завод-изготовитель не осуществлял техническое обслуживание этого воздушного судна.
Напомним, самолет, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение сегодня, 25 декабря, над Черным морем. На борту находились 92 человека. Среди них были журналисты, артисты Ансамбля им. Александрова, военные.
За 33 года эксплуатации самолет прошел три капремонта, последний - в декабре 2014 года на самарском заводе «Авиакор». Последние два года заявок на ремонт и техобслуживание этого судна не поступало.
Сообщается также, что с конца декабря 2014 года завод-изготовитель не осуществлял техническое обслуживание этого воздушного судна.
Напомним, самолет, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение сегодня, 25 декабря, над Черным морем. На борту находились 92 человека. Среди них были журналисты, артисты Ансамбля им. Александрова, военные.
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Самолет ТУ-154, потерпевший крушение под Сочи, последний раз капитально ремонтировали на самарском заводе
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