Самолет ТУ-154, потерпевший крушение под Сочи, последний раз капитально ремонтировали на самарском заводе

За 33 года эксплуатации самолет прошел три капремонта, последний - в декабре 2014 года на самарском заводе «Авиакор». Последние два года заявок на ремонт и техобслуживание этого судна не поступало.Сообщается также, что с конца декабря 2014 года завод-изготовитель не осуществлял техническое обслуживание этого воздушного судна.Напомним, самолет, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение сегодня, 25 декабря, над Черным морем. На борту находились 92 человека. Среди них были журналисты, артисты Ансамбля им. Александрова, военные.