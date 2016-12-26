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Самолет ТУ-154, потерпевший крушение под Сочи, последний раз капитально ремонтировали на самарском заводе

Как сообщают РИА Новости, потерпевший сегодня крушение Ту-154 Министерства обороны РФ был выпущен 29 марта 1983 года на заводе КуАПО (сейчас ОАО «Авиакор-авиационный завод»).

За 33 года эксплуатации самолет прошел три капремонта, последний - в декабре 2014 года на самарском заводе «Авиакор». Последние два года заявок на ремонт и техобслуживание этого судна не поступало.

Сообщается также, что с конца декабря 2014 года завод-изготовитель не осуществлял техническое обслуживание этого воздушного судна.

Напомним, самолет, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение сегодня, 25 декабря, над Черным морем. На борту находились 92 человека. Среди них были журналисты, артисты Ансамбля им. Александрова, военные. 
Дата: 25 декабря 2016 , 21:34
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: РИА Новости
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