Самарские спасатели провели учения в аэропорту «Курумоч»
По легенде учений самолет АН-2 с двумя членами экипажа на борту совершил аварийную посадку на территории области. Один из пилотов был ранен.
- У нас проходят занятия по выживанию в зимних условиях, - пояснил начальник Самарской региональной поисково-спасательной базы Росавиации Андрей Картамышев. – В работе спасателей в любой момент могут возникнуть ситуации, когда мы останемся один на один со стихией. Эти моменты нужно отрабатывать заранее, не дожидаясь ЧП. Поэтому такие занятия мы проводим два раза в год – зимой и летом.
Условия учений максимально приближены к реальным. Погода нелетная, поэтому эвакуация невозможна. Людям придется ночевать в лесу. Оказать первую помощь пострадавшим, разбить лагерь, приготовить еду и питье – все это должен уметь спасатель. Испытания проходит и техника: тягач, который в случае необходимости проложит дорогу автомобилям, генератор, обеспечивающий электроэнергией в экстремальных условиях.
- У нас работает 10 человек, все они аттестованы, - говорит Картамышев. – Большинство из них – бывшие военнослужащие, занимавшиеся аналогичной работой в армии.
Зона ответственности Самарской региональной поисково-спасательной базы Росавиации - 280 километров от центра Курумоча. Случись что, самарские специалисты отправятся и в соседние регионы – Оренбургскую, Ульяновскую, Пензенскую области.
- У нас проходят занятия по выживанию в зимних условиях, - пояснил начальник Самарской региональной поисково-спасательной базы Росавиации Андрей Картамышев. – В работе спасателей в любой момент могут возникнуть ситуации, когда мы останемся один на один со стихией. Эти моменты нужно отрабатывать заранее, не дожидаясь ЧП. Поэтому такие занятия мы проводим два раза в год – зимой и летом.
Условия учений максимально приближены к реальным. Погода нелетная, поэтому эвакуация невозможна. Людям придется ночевать в лесу. Оказать первую помощь пострадавшим, разбить лагерь, приготовить еду и питье – все это должен уметь спасатель. Испытания проходит и техника: тягач, который в случае необходимости проложит дорогу автомобилям, генератор, обеспечивающий электроэнергией в экстремальных условиях.
- У нас работает 10 человек, все они аттестованы, - говорит Картамышев. – Большинство из них – бывшие военнослужащие, занимавшиеся аналогичной работой в армии.
Зона ответственности Самарской региональной поисково-спасательной базы Росавиации - 280 километров от центра Курумоча. Случись что, самарские специалисты отправятся и в соседние регионы – Оренбургскую, Ульяновскую, Пензенскую области.
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