Самарские полицейские помогли пассажиру, потерявшему сознание в метро
Инцидент произошёл на станции «Безымянка» в утренний час пик.
По сообщению ГУ МВД по Самарской области, один из пассажиров неожиданно потерял сознание. На помощь мужчине пришел сотрудник отдела полиции на метрополитене Владимир Зинченко. Он увидел, что у гражданина начались судороги, и начал оказывать первую помощь. В это же время напарница полицейского Юлия Тычук вызвала врачей.
Очевидцы произошедшего, среди которых были коллеги пострадавшего, связались с его родственниками и рассказали о случившемся. Вместе с сотрудниками метрополитена полицейские оказывали помощь пострадавшему до окончания приступа эпилепсии.
Потом полицейские помогли пострадавшему дойти до прибывшего автомобиля скорой помощи.
По сообщению ГУ МВД по Самарской области, один из пассажиров неожиданно потерял сознание. На помощь мужчине пришел сотрудник отдела полиции на метрополитене Владимир Зинченко. Он увидел, что у гражданина начались судороги, и начал оказывать первую помощь. В это же время напарница полицейского Юлия Тычук вызвала врачей.
Очевидцы произошедшего, среди которых были коллеги пострадавшего, связались с его родственниками и рассказали о случившемся. Вместе с сотрудниками метрополитена полицейские оказывали помощь пострадавшему до окончания приступа эпилепсии.
Потом полицейские помогли пострадавшему дойти до прибывшего автомобиля скорой помощи.
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