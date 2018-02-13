Самарские полицейские помогли пассажиру, потерявшему сознание в метро

Инцидент произошёл на станции «Безымянка» в утренний час пик.



По сообщению ГУ МВД по Самарской области, один из пассажиров неожиданно потерял сознание. На помощь мужчине пришел сотрудник отдела полиции на метрополитене Владимир Зинченко. Он увидел, что у гражданина начались судороги, и начал оказывать первую помощь. В это же время напарница полицейского Юлия Тычук вызвала врачей.



Очевидцы произошедшего, среди которых были коллеги пострадавшего, связались с его родственниками и рассказали о случившемся. Вместе с сотрудниками метрополитена полицейские оказывали помощь пострадавшему до окончания приступа эпилепсии.



Потом полицейские помогли пострадавшему дойти до прибывшего автомобиля скорой помощи.