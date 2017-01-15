Пятилетняя девочка погибла в страшной аварии на трассе

Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что 28-летний водитель за рулем Лады Приоры ехал в направлении поселка Приволжье со стороны поселка Осинки. По предварительной версии полицейских, в пути мужчина не справился с управлением, в результате чего машину занесло, и она выехала на встречную полосу. Там Приора столкнулась с Рено.Пассажирка Приоры, 5-летняя девочка, от травм скончалась на месте происшествия. 29-летняя женщина и годовалая девочка с различными травмами были доставлены в больницу.В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали случившегося. По факту произошедшего проводится проверка.