Пятилетняя девочка погибла в страшной аварии на трассе
ДТП произошло 13 января.
Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что 28-летний водитель за рулем Лады Приоры ехал в направлении поселка Приволжье со стороны поселка Осинки. По предварительной версии полицейских, в пути мужчина не справился с управлением, в результате чего машину занесло, и она выехала на встречную полосу. Там Приора столкнулась с Рено.
Пассажирка Приоры, 5-летняя девочка, от травм скончалась на месте происшествия. 29-летняя женщина и годовалая девочка с различными травмами были доставлены в больницу.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали случившегося. По факту произошедшего проводится проверка.
Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что 28-летний водитель за рулем Лады Приоры ехал в направлении поселка Приволжье со стороны поселка Осинки. По предварительной версии полицейских, в пути мужчина не справился с управлением, в результате чего машину занесло, и она выехала на встречную полосу. Там Приора столкнулась с Рено.
Пассажирка Приоры, 5-летняя девочка, от травм скончалась на месте происшествия. 29-летняя женщина и годовалая девочка с различными травмами были доставлены в больницу.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали случившегося. По факту произошедшего проводится проверка.
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