Приора врезалась в грузовик: погибла пассажирка легковушки

Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что 33-летний водитель автомобиля Lada Priora обгонял впереди идущую машину. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом SKANIA. После удара автомобили съехали в кювет.29-летняя пассажирка легковушки получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Предполагаемый виновник ДТП с травмами госпитализирован в больницу, водитель грузовика не пострадал.В настоящее время работа на месте происшествия продолжается, сотрудники выясняют все детали случившегося. По факту аварии проводится проверка.