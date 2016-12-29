Приора врезалась в грузовик: погибла пассажирка легковушки
Авария случилась сегодня утром, 29 декабря, в Волжском районе Самарской области.
Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что 33-летний водитель автомобиля Lada Priora обгонял впереди идущую машину. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом SKANIA. После удара автомобили съехали в кювет.
29-летняя пассажирка легковушки получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Предполагаемый виновник ДТП с травмами госпитализирован в больницу, водитель грузовика не пострадал.
В настоящее время работа на месте происшествия продолжается, сотрудники выясняют все детали случившегося. По факту аварии проводится проверка.
Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что 33-летний водитель автомобиля Lada Priora обгонял впереди идущую машину. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом SKANIA. После удара автомобили съехали в кювет.
29-летняя пассажирка легковушки получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Предполагаемый виновник ДТП с травмами госпитализирован в больницу, водитель грузовика не пострадал.
В настоящее время работа на месте происшествия продолжается, сотрудники выясняют все детали случившегося. По факту аварии проводится проверка.
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