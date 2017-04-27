Поволжский микрорайон Тольятти остался без воды
26 апреля в 20:56 произошло повреждение подземного кабеля, который обеспечивал работу водозабора.
Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, из-за этого в Поволжском микрорайоне электроснабжение водозабора, обеспечивающего подачу воды потребителям, нарушилось. На месте происшествия проводились аварийно-ремонтные работы. Для подвоза воды задействовали бойлеры.
В 23:11 электроснабжение водозабора было восстановлено. В настоящий момент водоснабжение потребителям обеспечено по резервной схеме. Ремонтные работы продолжаются.
Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, из-за этого в Поволжском микрорайоне электроснабжение водозабора, обеспечивающего подачу воды потребителям, нарушилось. На месте происшествия проводились аварийно-ремонтные работы. Для подвоза воды задействовали бойлеры.
В 23:11 электроснабжение водозабора было восстановлено. В настоящий момент водоснабжение потребителям обеспечено по резервной схеме. Ремонтные работы продолжаются.
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