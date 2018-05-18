Полиция разыскивает водителя, сбившего 11-летнего ребенка на парковке

По сообщению пресс-службы областного ГУ МВД России, неизвестный водитель на неустановленном авто сбил 11-летнего ребенка, который находился на парковочной площадке напротив дома № 4 на улице Репина. После этого он скрылся с места ДТП.Известно, что за рулем находился темноволосый мужчина на вид лет 40, среднего роста, полного телосложения. Был одет в кофту с длинным рукавом, брюки.Разыскиваемый автомобиль - кроссовер черного цвета, имеет большой радиус колес, диски белого цвета, на крышке багажника отсутствует запасное колесо.Сотрудники правоохранительных органов просят очевидцев данного происшествия сообщить любую полезную информацию по телефону 02. Конфиденциальность гарантируется.