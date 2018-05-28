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Главная/Происшествия/

Под Тольятти на Волге пропали водитель и пассажир гидроцикла

Инцидент произошёл в воскресенье, 27 мая. Информация о том, что с набережной 6 квартала в сторону Усолья выехал гидроцикл с 34-х и 44-летними мужчинами, поступила от очевидцев.

Как сообщает руководитель центра управления гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев, спустя 1,5 часа ожидания очевидцы забили тревогу и позвонили в службу спасения.

Информация была передана областным спасателям, в чью зону ответственности входил данный район, после чего были организованы поиски пропавших. Поздно вечером поступила информация об обнаружении перевернутого гидроцикла в районе Муравьиных островов. Технику обнаружили случайные очевидцы и доставили гидроцикл на берег.

Скутер был опознан, водителя и пассажира так и не нашли. Со слов знакомых пропавших, мужчины не были одеты в гидрокостюмы и спасжилеты.

Температура воды в Волге на данный момент не превышает 13 градусов, что дает возможность предполагать, что мужчины погибли после переохлаждения.  Отсутствие спасательных жилетов лишило возможности находиться пострадавшим на плаву в экстремальных условиях.

В настоящее время спасатели центра гражданской защиты ведут поисковую операцию по береговой линии верхнего бьефа.
Дата: 28 мая 2018 , 10:47
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Facebook Андрея Дербенева
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