Под Тольятти на Волге пропали водитель и пассажир гидроцикла

Как сообщает руководитель центра управления гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев, спустя 1,5 часа ожидания очевидцы забили тревогу и позвонили в службу спасения.Информация была передана областным спасателям, в чью зону ответственности входил данный район, после чего были организованы поиски пропавших. Поздно вечером поступила информация об обнаружении перевернутого гидроцикла в районе Муравьиных островов. Технику обнаружили случайные очевидцы и доставили гидроцикл на берег.Скутер был опознан, водителя и пассажира так и не нашли. Со слов знакомых пропавших, мужчины не были одеты в гидрокостюмы и спасжилеты.Температура воды в Волге на данный момент не превышает 13 градусов, что дает возможность предполагать, что мужчины погибли после переохлаждения. Отсутствие спасательных жилетов лишило возможности находиться пострадавшим на плаву в экстремальных условиях.В настоящее время спасатели центра гражданской защиты ведут поисковую операцию по береговой линии верхнего бьефа.