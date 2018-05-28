Под Тольятти на Волге пропали водитель и пассажир гидроцикла
Инцидент произошёл в воскресенье, 27 мая. Информация о том, что с набережной 6 квартала в сторону Усолья выехал гидроцикл с 34-х и 44-летними мужчинами, поступила от очевидцев.
Как сообщает руководитель центра управления гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев, спустя 1,5 часа ожидания очевидцы забили тревогу и позвонили в службу спасения.
Информация была передана областным спасателям, в чью зону ответственности входил данный район, после чего были организованы поиски пропавших. Поздно вечером поступила информация об обнаружении перевернутого гидроцикла в районе Муравьиных островов. Технику обнаружили случайные очевидцы и доставили гидроцикл на берег.
Скутер был опознан, водителя и пассажира так и не нашли. Со слов знакомых пропавших, мужчины не были одеты в гидрокостюмы и спасжилеты.
Температура воды в Волге на данный момент не превышает 13 градусов, что дает возможность предполагать, что мужчины погибли после переохлаждения. Отсутствие спасательных жилетов лишило возможности находиться пострадавшим на плаву в экстремальных условиях.
В настоящее время спасатели центра гражданской защиты ведут поисковую операцию по береговой линии верхнего бьефа.
Как сообщает руководитель центра управления гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев, спустя 1,5 часа ожидания очевидцы забили тревогу и позвонили в службу спасения.
Информация была передана областным спасателям, в чью зону ответственности входил данный район, после чего были организованы поиски пропавших. Поздно вечером поступила информация об обнаружении перевернутого гидроцикла в районе Муравьиных островов. Технику обнаружили случайные очевидцы и доставили гидроцикл на берег.
Скутер был опознан, водителя и пассажира так и не нашли. Со слов знакомых пропавших, мужчины не были одеты в гидрокостюмы и спасжилеты.
Температура воды в Волге на данный момент не превышает 13 градусов, что дает возможность предполагать, что мужчины погибли после переохлаждения. Отсутствие спасательных жилетов лишило возможности находиться пострадавшим на плаву в экстремальных условиях.
В настоящее время спасатели центра гражданской защиты ведут поисковую операцию по береговой линии верхнего бьефа.
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