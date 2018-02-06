По факту взрыва газового баллона в Самаре возбудили уголовное дело
В квартире рабочие делали натяжной потолок.
Как ранее писал sgpress.ru, днем в понедельник, 5 февраля, в многоэтажке на улице Димитрова в Промышленном районе произошел взрыв. В доме №110 взорвались баллоны с газом.
Это произошло в одной из двухуровневых квартир на верхнем этаже, где проходила установка натяжных потолков. Пострадали трое рабочих. Двух из них госпитализировали с ожогами третьей степени, одному оказали помощь на месте.
Также в результате взрыва были повреждены шесть машин, которые были припаркованы около дома.
Жителей дома эвакуировали и временно разместили в школе №43, где организовали места отдыха и предоставили горячее питание. На месте происшествия работает городская комиссия по устранению последствий чрезвычайной ситуации.
Эксперты провели первичное обследование дома. Предварительно, несущие конструкции не пострадали, повреждений инженерных коммуникаций не выявили. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает СУ СКР по Самарской области.
Как ранее писал sgpress.ru, днем в понедельник, 5 февраля, в многоэтажке на улице Димитрова в Промышленном районе произошел взрыв. В доме №110 взорвались баллоны с газом.
Это произошло в одной из двухуровневых квартир на верхнем этаже, где проходила установка натяжных потолков. Пострадали трое рабочих. Двух из них госпитализировали с ожогами третьей степени, одному оказали помощь на месте.
Также в результате взрыва были повреждены шесть машин, которые были припаркованы около дома.
Жителей дома эвакуировали и временно разместили в школе №43, где организовали места отдыха и предоставили горячее питание. На месте происшествия работает городская комиссия по устранению последствий чрезвычайной ситуации.
Эксперты провели первичное обследование дома. Предварительно, несущие конструкции не пострадали, повреждений инженерных коммуникаций не выявили. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает СУ СКР по Самарской области.
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