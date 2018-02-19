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Главная/Происшествия/

На Красноглинском шоссе столкнулись Pajero и «четырнадцатая», погибла женщина

Авария произошла в понедельник, 19 февраля, в 8:30.

По данным ПСО Самары, на Красноглинском шоссе столкнулись Pajero и «четырнадцатая». В результате ДТП пострадали два пассажира отечественного авто, погибла женщина. Спасатели помогли извлечь пострадавших. 


Дата: 19 февраля 2018 , 12:58
362
Автор текста: Ксения Кармазина
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