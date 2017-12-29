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Главная/Происшествия/

На Димитрова в Самаре водитель "Гелендвагена" стал виновником массовой аварии и скрылся

ДТП произошло в пятницу, 29 декабря, в 7:40 около дома №131 на улице Димитрова.

По предварительной версии полицейских, неизвестный водитель за рулем Мерседеса-Бенц Гелендваген ехал по улице Димитрова в направлении Демократической. Подъехав слишком близко к впереди идущему Пежо, он столкнулся с ним. Пежо в свою очередь врезался в Ниссан, который ехал впереди, а последний - в автомобиль Kia, который двигался по правому ряду в попутном направлении. Далее Ниссан выехал на встречную полосу, где столкнулся с KiaRio.

Водитель Мерседеса скрылся с места ДТП, оставив машину. Ее эвакуировали на спецстоянку.

По предварительной информации полицейских, в результате аварии пострадала водитель Пежо. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.


 
Дата: 29 декабря 2017 , 12:37
429
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63.мвд.рф, паблик "ДТП Самара"
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