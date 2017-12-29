На Димитрова в Самаре водитель "Гелендвагена" стал виновником массовой аварии и скрылся
ДТП произошло в пятницу, 29 декабря, в 7:40 около дома №131 на улице Димитрова.
По предварительной версии полицейских, неизвестный водитель за рулем Мерседеса-Бенц Гелендваген ехал по улице Димитрова в направлении Демократической. Подъехав слишком близко к впереди идущему Пежо, он столкнулся с ним. Пежо в свою очередь врезался в Ниссан, который ехал впереди, а последний - в автомобиль Kia, который двигался по правому ряду в попутном направлении. Далее Ниссан выехал на встречную полосу, где столкнулся с KiaRio.
Водитель Мерседеса скрылся с места ДТП, оставив машину. Ее эвакуировали на спецстоянку.
По предварительной информации полицейских, в результате аварии пострадала водитель Пежо. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, неизвестный водитель за рулем Мерседеса-Бенц Гелендваген ехал по улице Димитрова в направлении Демократической. Подъехав слишком близко к впереди идущему Пежо, он столкнулся с ним. Пежо в свою очередь врезался в Ниссан, который ехал впереди, а последний - в автомобиль Kia, который двигался по правому ряду в попутном направлении. Далее Ниссан выехал на встречную полосу, где столкнулся с KiaRio.
Водитель Мерседеса скрылся с места ДТП, оставив машину. Ее эвакуировали на спецстоянку.
По предварительной информации полицейских, в результате аварии пострадала водитель Пежо. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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