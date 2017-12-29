На Димитрова в Самаре водитель "Гелендвагена" стал виновником массовой аварии и скрылся

По предварительной версии полицейских, неизвестный водитель за рулем Мерседеса-Бенц Гелендваген ехал по улице Димитрова в направлении Демократической. Подъехав слишком близко к впереди идущему Пежо, он столкнулся с ним. Пежо в свою очередь врезался в Ниссан, который ехал впереди, а последний - в автомобиль Kia, который двигался по правому ряду в попутном направлении. Далее Ниссан выехал на встречную полосу, где столкнулся с KiaRio.Водитель Мерседеса скрылся с места ДТП, оставив машину. Ее эвакуировали на спецстоянку.По предварительной информации полицейских, в результате аварии пострадала водитель Пежо. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.