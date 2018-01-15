На Алма-Атинской произошел пожар в шинном магазине

Возгорание тушили несколько десятков огнеборцев.



Сообщение о пожаре поступило в воскресенье, 14 января, в 18:42. По данным ГУ МЧС по Самарской области, загорелось торговое оборудование на площади 20 квадратных метров в магазине шин на улице Алма-Атинской, 218. С огнем боролись 36 пожарных, которые задействовали 8 единиц техники. Пламя ликвидировали в 19:10. Пострадавших нет.