На Алма-Атинской произошел пожар в шинном магазине
Возгорание тушили несколько десятков огнеборцев.
Сообщение о пожаре поступило в воскресенье, 14 января, в 18:42. По данным ГУ МЧС по Самарской области, загорелось торговое оборудование на площади 20 квадратных метров в магазине шин на улице Алма-Атинской, 218. С огнем боролись 36 пожарных, которые задействовали 8 единиц техники. Пламя ликвидировали в 19:10. Пострадавших нет.
Сообщение о пожаре поступило в воскресенье, 14 января, в 18:42. По данным ГУ МЧС по Самарской области, загорелось торговое оборудование на площади 20 квадратных метров в магазине шин на улице Алма-Атинской, 218. С огнем боролись 36 пожарных, которые задействовали 8 единиц техники. Пламя ликвидировали в 19:10. Пострадавших нет.
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