Грузовик наехал на ограждение дороги и повис над обрывом
ДТП произошло в понедельник, 27 февраля, в 19:45 на трассе Самара-Волгоград.
Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МВД РФ, 30-летний водитель грузовика МАЗ ехал со стороны Чапаевска в направлении Самары. По предварительным данным полицейских, на 21-м километре трассы водитель наехал на ограждение, расположенное справа по ходу движения. Очевидцы в соцсетях уточняют, что потом машина зависла над обрывом, но сохранила равновесие и не упала.
К счастью, в происшествии никто не пострадал. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МВД РФ, 30-летний водитель грузовика МАЗ ехал со стороны Чапаевска в направлении Самары. По предварительным данным полицейских, на 21-м километре трассы водитель наехал на ограждение, расположенное справа по ходу движения. Очевидцы в соцсетях уточняют, что потом машина зависла над обрывом, но сохранила равновесие и не упала.
К счастью, в происшествии никто не пострадал. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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