Грузовик наехал на ограждение дороги и повис над обрывом

Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МВД РФ, 30-летний водитель грузовика МАЗ ехал со стороны Чапаевска в направлении Самары. По предварительным данным полицейских, на 21-м километре трассы водитель наехал на ограждение, расположенное справа по ходу движения. Очевидцы в соцсетях уточняют, что потом машина зависла над обрывом, но сохранила равновесие и не упала.К счастью, в происшествии никто не пострадал. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.