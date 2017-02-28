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Грузовик наехал на ограждение дороги и повис над обрывом

ДТП произошло в понедельник, 27 февраля, в 19:45 на трассе Самара-Волгоград.

Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МВД РФ, 30-летний водитель грузовика МАЗ ехал со стороны Чапаевска в направлении Самары. По предварительным данным полицейских, на 21-м километре трассы водитель наехал на ограждение, расположенное справа по ходу движения. Очевидцы в соцсетях уточняют, что потом машина зависла над обрывом, но сохранила равновесие и не упала.

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. 


Дата: 28 февраля 2017 , 13:52
367
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: паблик "Жесть Самара Тольятти"
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