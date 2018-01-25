Фельдшера скорой помощи на вызове ранили ножом

По словам коллег потерпевшего, бригада медработников прибыла на вызов к пациенту в квартиру одного из домов на улице Лазо. Когда врачи были в квартире, мужчина ранил одного из них ножом.Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого - безработного 27-летнего местного жителя. Оказалось, что он был неоднократно судим.Фельдшер скорой госпитализирован. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.