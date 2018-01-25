Фельдшера скорой помощи на вызове ранили ножом
Ночью в среду, 24 января, в полицию Сызрани поступило сообщение о нанесении ножевого ранения фельдшеру скорой помощи.
По словам коллег потерпевшего, бригада медработников прибыла на вызов к пациенту в квартиру одного из домов на улице Лазо. Когда врачи были в квартире, мужчина ранил одного из них ножом.
Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого - безработного 27-летнего местного жителя. Оказалось, что он был неоднократно судим.
Фельдшер скорой госпитализирован. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По словам коллег потерпевшего, бригада медработников прибыла на вызов к пациенту в квартиру одного из домов на улице Лазо. Когда врачи были в квартире, мужчина ранил одного из них ножом.
Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого - безработного 27-летнего местного жителя. Оказалось, что он был неоднократно судим.
Фельдшер скорой госпитализирован. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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